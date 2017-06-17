Удары по 27 локациям, полностью разрушен подъезд: все о массированной атаке на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня россияне совершили очередной акт террора против украинского населения. Оккупанты цинично обстреляли столицу Украины дронами и ракетами, разрушив ряд домов и убив много людей. В частности, известно об ударах в 27 различных локациях.

Среди атакованных локаций: объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома. Что известно о последствиях российского террора Киева – читайте в материале 24 Канала.

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Что по состоянию на сейчас известно о последствиях атаки на Киев 17 июня