Удары по 27 локациям, полностью разрушен подъезд: все о массированной атаке на Киев 17 июня
В ночь на 17 июня россияне совершили очередной акт террора против украинского населения. Оккупанты цинично обстреляли столицу Украины дронами и ракетами, разрушив ряд домов и убив много людей. В частности, известно об ударах в 27 различных локациях.
Среди атакованных локаций: объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома. Что известно о последствиях российского террора Киева – читайте в материале 24 Канала.
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Что по состоянию на сейчас известно о последствиях атаки на Киев 17 июня
Городской голова Киева рассказал, что сейчас известно о 3 погибших в Дарницком районе. Всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали. Президент отметил, что в целом по Украине было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина, Сейчас точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 – госпитализированы, говорит Тимур Ткаченко. Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Ее проверяют. По состоянию на 09:28 известно о 14 погибших, но еще продолжается разбор завалов. Глава МВД Клименко отметил, что среди жителей разрушенной многоэтажки по меньшей мере 5 человек пропали без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются, а спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь. Председатель КГВА отметил, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах. Также непосредственно на связи с другими районами. Сейчас уже формируем перечень взаимопомощи райгосадминистраций друг другу на локациях, пострадавших, Он отметил, что россияне били прямым наведением на жилую застройку. Председатель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что использовали оккупанты для террора Киева. По его словам, этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики. Мэр Киева Кличко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе еще могут быть люди. Не исключено, что количество погибших может увеличиться. Он подчеркнул, что в результате удара по многоэтажке разрушено 40 квартир. Повреждения зафиксированы в 7 районах Киева. В столице Украины фиксируется ухудшение качества воздуха после вражеской атаки. Сильные пожары на восточных и западных окраинах столицы. Дым накрывает город – лучше не открывать окна. Глава МВД Клименко подчеркнул, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается. По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек, а более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 14 человек. Сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели. По словам главы МВД Клименко, Удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей жилого дома. Россияне разрушили многоэтажку / Фото Мовенко Сергея Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни, По Киеву работает около 2 000 спасателей. В Соломенском районе Киева разрушениям подвергся подъезд дома. В сети распространили страшные кадры первых минут после удара. Руины на месте прилета в Киеве: смотрите видео
Зеленский рассказал о массированной атаке по Украине
– рассказал Зеленский.
Сколько пострадавших и погибших в результате атаки по состоянию на сейчас
Что известно о повреждениях в разных районах
– рассказал Ткаченко.
Чем атаковали россияне
Кличко рассказал детали атаки
Ухудшение качества воздуха в Киеве
Пострадавшие в результате атаки
Клименко рассказал о разрушенном подъезде
– отметил он.
Жуткое видео удара по многоэтажке
Городской голова Киева рассказал, что сейчас известно о 3 погибших в Дарницком районе.
Всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали.
Президент отметил, что в целом по Украине было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты.
Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина,
Сейчас точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 – госпитализированы, говорит Тимур Ткаченко.
Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Ее проверяют.
По состоянию на 09:28 известно о 14 погибших, но еще продолжается разбор завалов.
Глава МВД Клименко отметил, что среди жителей разрушенной многоэтажки по меньшей мере 5 человек пропали без вести.
Поисково-спасательные работы продолжаются, а спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.
Председатель КГВА отметил, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.
Также непосредственно на связи с другими районами. Сейчас уже формируем перечень взаимопомощи райгосадминистраций друг другу на локациях, пострадавших,
Он отметил, что россияне били прямым наведением на жилую застройку.
Председатель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что использовали оккупанты для террора Киева.
По его словам, этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.
Мэр Киева Кличко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе еще могут быть люди. Не исключено, что количество погибших может увеличиться.
Он подчеркнул, что в результате удара по многоэтажке разрушено 40 квартир.
Повреждения зафиксированы в 7 районах Киева.
В столице Украины фиксируется ухудшение качества воздуха после вражеской атаки. Сильные пожары на восточных и западных окраинах столицы.
Дым накрывает город – лучше не открывать окна.
Глава МВД Клименко подчеркнул, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается.
По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек, а более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.
По предварительной информации, погибли по меньшей мере 14 человек. Сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели.
По словам главы МВД Клименко, Удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей жилого дома.
Россияне разрушили многоэтажку / Фото Мовенко Сергея
Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни,
По Киеву работает около 2 000 спасателей.
В Соломенском районе Киева разрушениям подвергся подъезд дома. В сети распространили страшные кадры первых минут после удара.
Руины на месте прилета в Киеве: смотрите видео