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24 Канал Новости Украины Удары по 27 локациям, полностью разрушен подъезд: все о массированной атаке на Киев 17 июня
17 июня, 10:00
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Удары по 27 локациям, полностью разрушен подъезд: все о массированной атаке на Киев 17 июня

Тимур Еремьянц

В ночь на 17 июня россияне совершили очередной акт террора против украинского населения. Оккупанты цинично обстреляли столицу Украины дронами и ракетами, разрушив ряд домов и убив много людей. В частности, известно об ударах в 27 различных локациях.

Среди атакованных локаций: объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома. Что известно о последствиях российского террора Киева – читайте в материале 24 Канала.

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Что по состоянию на сейчас известно о последствиях атаки на Киев 17 июня

 

10:07, 17 июня

Городской голова Киева рассказал, что сейчас известно о 3 погибших в Дарницком районе.

Всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали.

09:57, 17 июня

Зеленский рассказал о массированной атаке по Украине

Президент отметил, что в целом по Украине было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты.

Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина,
– рассказал Зеленский.

09:28, 17 июня

Сколько пострадавших и погибших в результате атаки по состоянию на сейчас

Сейчас точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 – госпитализированы, говорит Тимур Ткаченко.

Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Ее проверяют.

По состоянию на 09:28 известно о 14 погибших, но еще продолжается разбор завалов.

 

09:11, 17 июня

Глава МВД Клименко отметил, что среди жителей разрушенной многоэтажки по меньшей мере 5 человек пропали без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются, а спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.

08:44, 17 июня

Что известно о повреждениях в разных районах

Председатель КГВА отметил, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Также непосредственно на связи с другими районами. Сейчас уже формируем перечень взаимопомощи райгосадминистраций друг другу на локациях, пострадавших,
– рассказал Ткаченко.

Он отметил, что россияне били прямым наведением на жилую застройку.

08:42, 17 июня

Чем атаковали россияне

Председатель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что использовали оккупанты для террора Киева.

По его словам, этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.

08:39, 17 июня

Кличко рассказал детали атаки

Мэр Киева Кличко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе еще могут быть люди. Не исключено, что количество погибших может увеличиться.

Он подчеркнул, что в результате удара по многоэтажке разрушено 40 квартир.

Повреждения зафиксированы в 7 районах Киева.

08:37, 17 июня

Ухудшение качества воздуха в Киеве

В столице Украины фиксируется ухудшение качества воздуха после вражеской атаки. Сильные пожары на восточных и западных окраинах столицы.

Дым накрывает город – лучше не открывать окна.

08:32, 17 июня

Пострадавшие в результате атаки

Глава МВД Клименко подчеркнул, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается.

По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек, а более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 14 человек. Сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели.

08:26, 17 июня

Клименко рассказал о разрушенном подъезде

По словам главы МВД Клименко, Удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей жилого дома.

Россияне разрушили многоэтажку / Фото Мовенко Сергея

Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни,
– отметил он.

По Киеву работает около 2 000 спасателей.

08:21, 17 июня

Жуткое видео удара по многоэтажке

В Соломенском районе Киева разрушениям подвергся подъезд дома. В сети распространили страшные кадры первых минут после удара.

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