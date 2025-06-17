Под завалами вся жизнь и самые дорогие люди: Зеленская опубликовала мучительные фото из Киева

Первая леди Украины прокомментировала массированную атаку России в ночь на 17 июня. Она отметила масштаб трагедии, унесшей жизни по меньшей мере 15 человек.

Удар по мирным городам накрыл сразу несколько регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Зеленскую.

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Зеленская отреагировала на террор России

Первая леди Украины подчеркнула, что оккупанты разрушили жилую девятиэтажку в Киеве. Ракета полностью пробила здание от крыши до подвала.

Дым и пламя над 7 регионами Украины от более 400 российских беспилотников и ракет. Над домами, детскими садами, школами, больницами. И это только сегодняшняя ночь, после которой не проснулось уже 15 украинцев,

– отметила первая леди.

Зеленская поделилась щемящими фото людей, которые переживают мучительные последствия российской атаки.

Россия разрушила дом и убила гражданских / Фото Радио Свободы

Россия разрушила дом и убила гражданских / Фото Суспільного

Зеленская выразила благодарность украинским спасателям, медикам, военным и всем, кто спасает страну ежедневно. Также, она подчеркнула, что мир до сих пор не остановил и не наказал очевидное зло.

Напомним, в киевских больницах, по предварительным данным, находятся 68 раненых, включая двух детей в состоянии средней тяжести. После ракетного удара по дому несколько человек считаются пропавшими без вести.