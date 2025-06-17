Мой ребенок со мной прощался, – болезненные воспоминания жительницы уничтоженной Россией 9-этажки в Киеве

Жительница девятиэтажки в Соломенском районе Киева, которую 17 июня атаковала российская ракета, Оксана Сюрха поделилась ужасными воспоминаниями. Она рассказала, что ее ребенок с ней прощался под завалами.

К счастью, семье удалось выжить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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"Открываем двери – а некуда выбегать"

Оксана вместе с мужем Сергеем и 14-летней дочерью жили в том доме недолго. Они арендовали квартиру на восьмом этаже седьмого подъезда.

Женщина рассказала, что когда началась атака "Шахедами", которые десятками атаковали столицу, ее семья впервые решила спуститься в подземный переход возле своего дома.

"Было примерно 10 – 12 взрывов, мы не считали уже. Когда они закончились, мы поднялись в квартиру. Потом увидели, что летит еще баллистика. Опять спустились, переждали, поднялись. В 3:40 дочка мне сказала: "Мам, еще немного – и все закончится, тревога длится до 5 утра обычно и все". Но полетели снова "Шахеды"", – вспомнила женщина.

Она рассказала, что вместе с мужем и дочкой спрятались в углу квартиры за двумя толстыми стенами и снова собирались вернуться в укрытие. В тот момент засвистела ракета.

Вынесло все, что было. Вспышка, огонь, стекла посыпались, поднялся запах пыли и бетона. Мы, в чем были, стали убегать. И вторая ракета. Выбегаем, открываем двери – а некуда выбегать,

– поделилась Оксана.

Супруги сразу позвонили в ГСЧС и рассказали, что находятся на восьмом этаже и что ни лестницы, ни подъезда нет.

Когда спасатели сказали, что не дотягивается кран к нам, мой ребенок со мной прощался. Она говорила: "Мам, помни, что я тебя очень сильно люблю". А все вокруг пылает, взрывается шифер и мы сидим на восьмом этаже, откуда нет выхода. Или мы упадем, или сгорим, или нас спасут,

– вспомнила Оксана.

Ее и семью спасатели доставали через окно. Женщина добавила, что они благодарили Бога, что их спасли и что они уже не на руинах.

Напомним, что в целом в разрушенной многоэтажке в Киеве по состоянию на 14:13 18 июня известно о 23 жертвах.