Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утренней вражеской атаки

Из-за российской атаки утром 18 января пострадала станция метро "Лукьяновская". Сейчас стало известно, что станция киевского метрополитена возобновила работу после приостановки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. На станции метро во время российской атаки по Киеву были повреждены стеклянные элементы входа.

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Что известно о возобновлении работы станции метро "Лукьяновская"

В КГГА отметили, что после повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров. Сейчас вход на станцию и выход из нее работают в направлении ТЦ "Квадрат".

Выход в направлении улицы Юрия Ильенко временно закрыт,

– говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации также отметили, что работники метрополитена оперативно убрали кассовый зал после повреждений. В частности, говорится об остатках стекла и других строительных материалов.

К слову, возле станции метро Лукьяновская в результате российской атаки 18 января также пострадал ресторан быстрого питания McDonald's. В домах и зданиях рядом выбило стекла и рамы.

Также из-за российского террора погибли и пострадали люди. По состоянию на 13 часов 18 января известно о 3 погибших и 3 пострадавших. Все они находились на момент обстрела в Шевченковском районе столицы.