"Я иду и плачу": очевидцы рассказали о ночном российском ударе по Киеву

В ночь на 19 июля российские войска нанесли самую масштабную с начала войны атаку баллистическими ракетами. Главной целью врага в очередной раз стал Киев.

Об этом сообщает "Новости.LIVE".

Что говорят киевляне о ночной атаке?

Во время ночной вражеской атаки существенно пострадал район станции метро "Лукьяновская": там произошло прямое попадание в подземный переход.

Взрывная волна также повредила наземный вестибюль, а внутри частично обрушилась штукатурка на потолке.

О последствиях российской атаки рассказала местная жительница Алла, которая работает неподалеку и живет в квартале от места удара.

Я здесь работаю, вот рядом, через квартал живу, так что это всегда. Но иду и плачу. Люди только начали возвращаться, и у нас появилась какая-то возможность купить овощи, крупы, ягоды. И вот снова,

– поделилась женщина.

Стоит отметить, что этот район уже не впервые оказывается в эпицентре обстрела. В частности, во время атаки 24 мая на Лукьяновской площади сгорели ТЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок, была повреждена станция метро, а также многоэтажка.

В результате удара в Шевченковском районе столицы также пострадали жилые дома. Местный житель Андрей в момент атаки вместе с родными находился дома, в коридоре.

Пострадали все окна, пострадал ремонт, отделка квартиры. В основном мебель, в том числе часть техники,

– рассказал Андрей.

Во время атаки также пострадал дом жителя Лукьяновки Мирослава. По его словам, жители района уже привыкли к постоянным атакам, однако на этот раз взрыв был самым близким за все время.

Мирослав отметил, что раньше попадания происходили примерно в 200–300 метрах от дома, тогда как на этот раз – ориентировочно в 150 метрах, фактически напротив его дома.

Этой ночью под атакой оказались и другие районы столицы. В частности, в Соломенском районе Киева были повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили. Для жителей, чье жилье пострадало во время атаки, уже развернули штаб помощи.

Жительница поврежденного дома Елена, которая живет на четвертом этаже, рассказала, что ее квартира полностью выгорела в результате российской атаки. По ее словам, сейчас там фактически невозможно жить.

У нас пострадало все: двери, окна – все сгорело. Всю квартиру нужно восстанавливать. Повреждены подъезд, крыша, дом – все,

– поделилась Елена.

Напомним, во время массированной атаки 19 июля враг выпустил 166 средств воздушного нападения – 41 ракету и 125 беспилотников различных типов.

В частности, россияне применили: 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 3 противокорабельные ракеты "Оникс", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 125 ударных БПЛА различных типов.