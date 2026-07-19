Про це повідомляє "Новини.LIVE".

Що про нічну атаку кажуть кияни?

Під час нічної ворожої атаки суттєво постраждав район станції метро "Лук'янівська": там сталося пряме влучання у підземний перехід.

Вибухова хвиля також пошкодила наземний вестибюль, а всередині частково обвалилася штукатурка на стелі.

Про наслідки російської атаки розповіла місцева мешканка Алла, яка працює неподалік і живе за квартал від місця удару.

Я тут працюю, ось поряд, через квартал живу, так що це завжди. Але йду і плачу. Люди тільки почали повертатися, і в нас з'явилася якась можливість купити овочі, крупи, ягоди. І ось знов,

– поділилася жінка.

Варто зазначити, що цей район вже не вперше опиняється в епіцентрі обстрілу. Зокрема, під час атаки 24 травня на Лук'янівській площі вигорів ТЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок, була пошкоджена станція метро, а також багатоповерхівка.

Внаслідок удару в Шевченківському районі столиці також постраждали житлові будинки. Місцевий мешканець Андрій у момент атаки разом із рідними перебував удома, у коридорі.

Постраждали всі вікна, постраждав ремонт, оздоблення квартири. В основному меблі, в тому числі частина техніки,

– розповів Андрій.

Під час атаки також постраждав будинок мешканця Лук'янівки Мирослава. За його словами, жителі району вже звикли до постійних атак, однак цього разу вибух був найближчим за весь час.

Мирослав зазначив, що раніше влучання ставалися приблизно за 200 – 300 метрів від будинку, тоді як цього разу – орієнтовно за 150 метрів, фактично навпроти його будинку.

Цієї ночі під атакою опинилися й інші частини столиці. Зокрема, в Солом'янському районі Києва було пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі. Для мешканців, чиє житло постраждало під час атаки, вже розгорнули штаб допомоги.

Мешканка пошкодженого будинку Олена, яка живе на четвертому поверсі, розповіла, що її квартира повністю вигоріла внаслідок російської атаки. За її словами, зараз там фактично неможливо жити.

У нас постраждало все: двері, вікна – усе вигоріло. Усю квартиру треба відновлювати. Пошкоджені під'їзд, дах, будинок – усе,

– поділилася Олена.

Нагадаємо, під час масованої атаки 19 липня ворог випустив 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету та 125 безпілотників різних типів.

Зокрема, росіяни застосували: 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон, 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 3 протикорабельні ракети Онікс, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 125 ударних БпЛА різних типів.