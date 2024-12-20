В Киеве машину взрывной волной забросило на забор: шокирующие кадры

Утром украинская столица подверглась комбинированной атаке. Еще с ночи ее терроризировали дроны, а позже враг запустил ракеты разных типов.

Как сообщили в КГВА, противник использовал для удара по Киеву "Кинжалы" и баллистику. Известно о падении обломков в 4 районах столицы, передает 24 Канал.

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Авто выбросило на забор

В сети появились кадры поврежденного автомобиля, который взрывной волной забросило на забор.

Авто "сидит" на заборе: смотрите видео

Автомобиль из-за взрыва оказался на заборе / Фото соцсети

Известно, что машины горели в Голосеевском районе. Также там повреждения получили офисные помещения и жилые дома.

Кроме того, поражена газовая труба, в результате чего без тепла в Киеве осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

В Соломенском возник пожар в нежилом здании.

В Днепровском районах зафиксировано падение обломков на территории недостроя. В Шевченковском районе возник пожар на предприятии.