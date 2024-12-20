Як повідомили у КМВА, противник використав для удару по Києву "Кинджали" та балістику. Відомо про падіння уламків у 4 районах столиці, передає 24 Канал.

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Авто викинуло на паркан

У мережі з'явилися кадри пошкодженого автомобіля, який вибуховою хвилею закинуло на паркан.

Авто "сидить" на паркані: дивіться відео

Автомобіль через вибух опинився на паркані / Фото соцмережі

Відомо, що автівки горіли у Голосіївському районі. Також там пошкодження зазнали офісні приміщення і житлові будинки.

Крім того, уражена газова труба, внаслідок чого без тепла в Києві залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

У Соломʼянському виникла пожежа в нежитловій будівлі.

У Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на території недобудови. У Шевченківському районі виникла пожежа на підприємстві.