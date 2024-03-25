Несокрушимая кофейня: бариста после обстрела Киева готовит кофе – несмотря на разбитое окно

25 марта 2024, 15:04
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Источник:

Радио Свобода

Журналисты показали кофейню в Киеве, которая пострадала после утреннего обстрела 25 марта. Несмотря на выбитые витрины, она продолжает работать и готовить всем желающим кофе.

Бариста, которая работает в кафе рассказала, что работа помогает ей отвлечься от мыслей о том, что произошло. Она убеждена, что ее работа в очередной раз доказывает, что украинцев не сломать.

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Видео из кафе

Журналисты опубликовали видео из киевской кофейни, которая пострадала в результате баллистической атаки по столице. Так, бариста Мария продолжает готовить горячие напитки гостям даже несмотря на то, что рядом с ней лежит разбитое от взрыва стекло.

Страшно, очень страшно. Но главное, что все живы. Наша кофейня также частично живая. И мы делаем кофе, мы работаем. Держимся. Всё будет хорошо,
– говорит девушка.

Бариста рассказала, что работа ее отвлекает. Она сама любит кофе и верит, что другие его также любят – поэтому продолжила работать даже в такой обстановке.

Победа за нами. Как нас можно сломать? У нас прилет – мы работаем, делаем кофе. Здесь нет слов просто,
– отмечает Мария.

Девушка продолжает работу даже несмотря на обстрел: смотрите обстрел

Что известно об атаке на Киев

  • Утром 25 марта российская армия направила на столицу две баллистические ракеты. Воздушным Силам удалось сбить обе цели, однако в результате падения обломков есть разрушения в нескольких районах города. Вероятно, враг направил на Киев противокорабельные ракеты "Циркон" – окончательно информацию сообщат позже.
  • Наибольшие повреждения зафиксированы в Печерском районе Киева. Так, там была разрушена центральная часть корпуса Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.
  • В результате атаки известно и о раненых. Так, по состоянию на 14:46 известно о 10 пострадавших, из которых двое были госпитализированы. Девушку 16 лет уже выписали из больницы, другая женщина находится в медучреждении.

Автор: Дмитро Усик