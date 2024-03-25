Несокрушимая кофейня: бариста после обстрела Киева готовит кофе – несмотря на разбитое окно

Журналисты показали кофейню в Киеве, которая пострадала после утреннего обстрела 25 марта. Несмотря на выбитые витрины, она продолжает работать и готовить всем желающим кофе.

Бариста, которая работает в кафе рассказала, что работа помогает ей отвлечься от мыслей о том, что произошло. Она убеждена, что ее работа в очередной раз доказывает, что украинцев не сломать.

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Видео из кафе

Журналисты опубликовали видео из киевской кофейни, которая пострадала в результате баллистической атаки по столице. Так, бариста Мария продолжает готовить горячие напитки гостям даже несмотря на то, что рядом с ней лежит разбитое от взрыва стекло.

Страшно, очень страшно. Но главное, что все живы. Наша кофейня также частично живая. И мы делаем кофе, мы работаем. Держимся. Всё будет хорошо,

– говорит девушка.

Бариста рассказала, что работа ее отвлекает. Она сама любит кофе и верит, что другие его также любят – поэтому продолжила работать даже в такой обстановке.

Победа за нами. Как нас можно сломать? У нас прилет – мы работаем, делаем кофе. Здесь нет слов просто,

– отмечает Мария.

Девушка продолжает работу даже несмотря на обстрел: смотрите обстрел

Что известно об атаке на Киев