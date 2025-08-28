Об этом Игорь Клименко рассказал журналистам 24 Канала.

Сколько людей пропало без вести в Киеве после атаки 28 августа?

На локации по улице Бориспольской 11 сообщений о без вести пропавших. На момент интервью с Клименко было известно, что там погибло 13 человек, то есть абсолютное большинство из всех погибших в Киеве.

На Бориспольской Россия убила и детей. Это ребенок 2,5 года, а подростки 14 и 17 лет умерли в больнице. Еще один ребенок погиб на другой локации.

Важно! На 14:51 в Киеве 18 погибших, сообщил Тимур Ткаченко.

Игорь Клименко заявил, что это было прямое попадание российской ракеты. Одна полностью прошла весь подъезд – возможно, была фугасная боевая часть, которая разорвалась непосредственно в доме. Другая ракета попала в землю в 50 метрах от дома.

Обломки ракеты передали следователям. Именно следствие и военные предоставят больше деталей.

Спасатели продолжают работать. Они приехали в Дарницкий район сразу после попадания и были вынуждены сначала работать вручную, без техники, поскольку слышали крики людей о помощи.

Техника пока шла и находилась на удалении, потому что над головами спасателей пролетали каждые несколько минут "Шахеды". Поэтому я хочу сегодня поблагодарить всех спасателей, полицию, врачей, кто сегодня с трех ночи здесь находится, за ту работу, которую они провели и которую сейчас еще выполняют. Вы видите, что разбор завалов происходит относительно медленно, потому что мы понимаем, что среди бетона могут быть еще тела и мы хотим их достать в максимально сохраненном, если можно так сказать, состоянии,

– объяснил Клименко.

Четырех человек идентифицируют с помощью ДНК.

Министр добавил, что иностранцы, которые посетили места обстрелов, поражены.

"Это демонстративный террористический акт, по-другому нельзя это назвать, потому что постоянно ракеты залетают непосредственно в жилые дома. Дипломаты донесут до лидеров своих стран то, что реально они увидели и с чем мы сталкиваемся каждую ночь в Украине", – сказал Клименко.

Обратите внимание! Этой ночью Россия ударила и по дипломатическим учреждениям в Киеве, в частности по зданию представительства Европейского Союза и офису Британского совета. Урсула фон дер Ляйен заявила, что возмущена этой крупнейшей атакой по столице с июля. ЕС ответит 19-м пакетом санкций.

Коротко о последствиях обстрела Киева 28 августа