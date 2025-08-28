Об этом Игорь Клименко рассказал журналистам 24 Канала.
Сколько людей пропало без вести в Киеве после атаки 28 августа?
На локации по улице Бориспольской 11 сообщений о без вести пропавших. На момент интервью с Клименко было известно, что там погибло 13 человек, то есть абсолютное большинство из всех погибших в Киеве.
На Бориспольской Россия убила и детей. Это ребенок 2,5 года, а подростки 14 и 17 лет умерли в больнице. Еще один ребенок погиб на другой локации.
Важно! На 14:51 в Киеве 18 погибших, сообщил Тимур Ткаченко.
Игорь Клименко заявил, что это было прямое попадание российской ракеты. Одна полностью прошла весь подъезд – возможно, была фугасная боевая часть, которая разорвалась непосредственно в доме. Другая ракета попала в землю в 50 метрах от дома.
Обломки ракеты передали следователям. Именно следствие и военные предоставят больше деталей.
Спасатели продолжают работать. Они приехали в Дарницкий район сразу после попадания и были вынуждены сначала работать вручную, без техники, поскольку слышали крики людей о помощи.
Техника пока шла и находилась на удалении, потому что над головами спасателей пролетали каждые несколько минут "Шахеды". Поэтому я хочу сегодня поблагодарить всех спасателей, полицию, врачей, кто сегодня с трех ночи здесь находится, за ту работу, которую они провели и которую сейчас еще выполняют. Вы видите, что разбор завалов происходит относительно медленно, потому что мы понимаем, что среди бетона могут быть еще тела и мы хотим их достать в максимально сохраненном, если можно так сказать, состоянии,
– объяснил Клименко.
Четырех человек идентифицируют с помощью ДНК.
Министр добавил, что иностранцы, которые посетили места обстрелов, поражены.
"Это демонстративный террористический акт, по-другому нельзя это назвать, потому что постоянно ракеты залетают непосредственно в жилые дома. Дипломаты донесут до лидеров своих стран то, что реально они увидели и с чем мы сталкиваемся каждую ночь в Украине", – сказал Клименко.
Обратите внимание! Этой ночью Россия ударила и по дипломатическим учреждениям в Киеве, в частности по зданию представительства Европейского Союза и офису Британского совета. Урсула фон дер Ляйен заявила, что возмущена этой крупнейшей атакой по столице с июля. ЕС ответит 19-м пакетом санкций.
Коротко о последствиях обстрела Киева 28 августа
- Россияне применили различные типы оружия.
- Есть повреждения во всех районах города – это своеобразный рекорд.
- Только в Голосеевском районе пострадали до 80 домов.
- Кое-где нет газа.