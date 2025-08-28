Про це Ігор Клименко розповів журналістам 24 Каналу.

Скільки людей пропало безвісти в Києві після атаки 28 серпня?

На локації по вулиці Бориспільській 11 повідомлень про безвісти зниклих. На момент інтерв'ю з Клименком було відомо, що там загинуло 13 людей, тобто абсолютна більшість з усіх загиблих у Києві.

На Бориспільській Росія вбила і дітей. Це дитина 2,5 року, а підлітки 14 та 17 років померли в лікарні. Ще одна дитина загинула на іншій локації.

Важливо! На 14:51 у Києві 18 загиблих, повідомив Тимур Ткаченко.

Ігор Клименко заявив, що це було пряме влучання російської ракети. Одна повністю пройшла весь під'їзд – можливо, мала фугасну бойову частину, яка розірвалася безпосередньо в будинку. Інша ракета влучила в землю за 50 метрів від будинку.

Уламки ракети передали слідчим. Саме слідство і військові нададуть більше деталей.

Рятувальники продовжують працювати. Вони приїхали в Дарницький район одразу після влучання і були змушені спершу працювати вручну, без техніки, оскільки чули крики людей про допомогу.

Техніка поки йшла та перебувала на віддаленні, тому що над головами рятувальників пролітали кожні кілька хвилин "Шахеди". Тому я хочу сьогодні подякувати всім рятувальникам, поліції, лікарям, хто сьогодні з третьої ночі тут знаходиться, за ту роботу, яку вони провели і яку зараз ще виконують. Ви бачите, що розбір завалів відбувається відносно повільно, тому що ми розуміємо, що серед бетону можуть бути ще тіла та ми хочемо їх дістати в максимально збереженому, якщо можна так сказати, стані,

– пояснив Клименко.

Чотирьох людей ідентифікують за допомогою ДНК.

Міністр додав, що іноземці, які відвідали місця обстрілів, вражені.

"Це демонстративний терористичний акт, по-іншому не можна це назвати, тому що постійно ракети залітають безпосередньо в житлові будинки. Дипломати донесуть до лідерів своїх країн те, що реально вони побачили та з чим ми стикаємося кожної ночі в Україні", – сказав Клименко.

Зверніть увагу! Цієї ночі Росія вдарила і по дипломатичних установах у Києві, зокрема будівлі представництва Європейського Союзу й офісу Британської ради. Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена цією найбільшою атакою по столиці з липня. ЄС відповість 19-м пакетом санкцій.

Коротко про наслідки обстрілу Києва 28 серпня