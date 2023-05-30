Разрушения домов с жертвой и ранеными: все, что известно о ночной атаке Киева

Ночью 30 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Киев "Шахедами". Однако наши силы ПВО сработали на отлично, но есть повреждения из-за падения обломков.

Так, этой ночью взрывы прогремели во многих районах столицы. Подробнее об атаке на Киев – читайте далее в материале 24 Канала.

Важно Ночная атака по Киеву: 6 пострадавших и 1 погибший, 50 сообщений о разрушениях

В Киеве из-за дроновой атаки есть повреждения

В Подольском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке и здании. К счастью, 6 человек спасены.

В Дарницком районе в результате падения обломков ликвидирован пожар хозяйственной постройки на площади 30 квадратных метров.

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажке – его ликвидировали. Спасатели эвакуировали 30 человек, 4 пострадали, 1 человек погиб. Также произошло падение обломков на открытую территорию.

Последствия вражеских обстрелов по Киеву в Голосеевском районе / фото "Телеграф"

В Печерском районе от падения обломков произошло возгорание 3-х автомобилей. Пожар уже ликвидирован.

Последствия атаки на Киев / фото МВД, ГСЧС

В Киевской области есть пострадавшие от осколочных ранений

В Киевской области поступило более 50 сообщений о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.

К сожалению, 4 человека пострадали от осколочных ранений.

Последствия атаки в Киевской области / фото полиции

Сколько ПВО уничтожила вражеских дронов над Киевом

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 29 ударных БПЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева.

В других регионах отлично работала ПВО

В Черкасской области фиксировали массированный пролет БПЛА. Однако силы ПВО работали. К счастью, обошлось без чрезвычайных ситуаций.

В Николаевской области ночью уничтожили два ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, на Днепропетровщине защитники из воздушного командования "Восток" сбили над областью беспилотник. Скорее всего, приземлили "Шахед-136". В целом в регионе обошлось без обстрелов.