Ночью четверга, 31 июля, российские военные в очередной раз массированно атаковали Киев. Среди погибших воспитательница Наталья Гаева, ее сыновья Владислав и Роман, а также родной брат Александр.

Во вторник, 5 августа, с ними попрощались на Киевщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как прощались с погибшими?

Из-за попадания ракеты по 9-этажному дому в Святошинском районе столицы погибло 28 человек. В частности, из-под завалов достали тела Натальи Гаевой, двух ее сыновей и брата.

Провести их в последний путь в селе Иванковичи Обуховского района Киевской области пришли десятки людей. 47-летняя женщина работала воспитательницей дошкольной группы в Иванковичевском лицее.

Наталья Гаевая и ее сыновья / Фото Общественного

Это была замечательная воспитательница: добрая, отзывчивая, заботливая, талантливая. Детки ее очень любили. Она ко всем имела подход. Уважали родители. Это был светлый, позитивный человек, который всегда вдохновлял всем теплом своим и улыбкой,

– рассказала директор лицея Надежда Колесник.

Помощница покойной Алена вспоминает, что погибшая очень любила цветы и рукоделие. "И шить, и поделки, и цветы. Она все помогала, все делала. Очень она хороший человек был. Просто как подруга. Она как будто моя начальник, но это не чувствовалась", – поделилась коллега.

Напомним, также 5 августа в Чернигове попрощались с врачом-неврологом Романом Москаленко – еще одной жертвой российской атаки. Мужчине было 39 лет, он работал в медицинском центре "Добробут".