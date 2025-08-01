Президент Владимир Зеленский посетил место ракетного удара в Киеве, где разрушен подъезд многоэтажки. Он назвал атаку одной из самых жестоких по столице и пообещал помощь пострадавшим.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский осмотрел последствия удара по Киеву

Владимир Зеленский 1 августа прибыл в дом в Святошинском районе, частично разрушенный российской армией. Президент пообщался с жителями и спасателями, которые находились на месте трагедии.

То, что делает Россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов,

– отреагировал глава государства.

Президент выразил искренние соболезнования семьям погибших и пообещал, что государство поддержит всех пострадавших.

Изуродованный дом в Киеве после российской атаки / Фото из телеграмма Владимира Зеленского

Отдельно Зеленский поблагодарил спасателей, медиков, полиции и всех, кто помогал в ликвидации последствий удара. Их взаимоподдержку он назвал чрезвычайно важной.

Гарант страны подчеркнул, что Украина продолжит работать над усилением защиты мирного населения.

Напомним, в результате вражеской ракетной атаки по Киеву 31 июля погиб 31 человек, еще 179 пострадали. Попадание произошло прямо в жилой дом. Среди погибших есть дети.