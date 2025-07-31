В ночь на 31 июля российские войска массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате удара была разрушена жилая 9-этажка в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

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В Киеве разрушена девятиэтажка

По словам Тимура Ткаченко, в 4:47 он получил информацию, что россияне попали прямой наводкой в жилой дом в Святошинском районе Киева.

В результате атаки пострадала девятиэтажка.

Второй час на месте мы координируем первоочередные меры помощи людям. ГСЧС оперативно разбирает завалы. Должны добраться до людей, которые могут оказаться под завалами разрушенного подъезда,

– написал начальник КГВА.

По его словам, последствия массированной атаки зафиксировали более чем на 27 локациях столицы, больше всего пострадал Соломенский район, также повреждения есть в Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Известно о 52 пострадавших, почти 30 из них находятся в больницах, среди раненых – 9 детей.

Россияне ударили по девятиэтажке в Киеве / Фото: Тимур Ткаченко

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Напомним, в результате вражеской атаки по Киеву 31 июля повреждения получил дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. По ее словам, в результате взрыва в доме вырвало двери, также на опубликованных кадрах можно увидеть выбитые окна.