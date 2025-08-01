Коты, попугай, собака и кролик: трогательные кадры спасения животных из-под завалов дома в Киеве
- В разрушенном здании в Киеве спасатели доставали котов, попугаев, кроликов и собачек из-под завалов.
- Многие животные были возвращены владельцам, но некоторые остаются пропавшими.
Под-завалами разрушенной Россией многоэтажки в Святошинском районе Киева оказались также и домашние любимцы. Многие из них потеряли свои семьи.
Известно, что в результате удара по Киеву погиб 31 человек, среди них – 5 детей. Самой младшей жертве – 2 года, передает 24 Канал.
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Как происходило спасение животных из-под завалов в Киеве?
Утром 1 августа на уровне шестого этажа среди обгоревших бетонных плит спасатели достали кота – напуганного, но живого.
Другого пушистика спасли ночью. Его семья погибла под завалами, а он выжил. Дрожал. Не понимал, что происходит. Ждал,
– рассказали в ГСЧС.
Среди спасенных есть и попугаи, кролик, собачка.
Спасение животных из-под завалов / Фото ГСЧС
Зоозащитники рассказали, что в разрушенном подъезде было по меньшей мере 12 котов, пес и попугай:
- 4 – прятались под ванной;
- 1 – за холодильником;
- 1 – под кроватью в чужой квартире;
- 1 – за диваном;
- 1 – залез в наволочку и боялся даже дышать;
- Попугайчик – сам вернулся в клетку, когда пришли спасатели;
Шестерых котов и попугая вернули владельцам. Одного кота забрала мама семьи, которая пока не выходила на связь.
Еще один котик – в ветеринарной клинике. Он долго прятался в воде, покрытый стеклом. Еще два не пострадали, их владельцы известны, но пока не вышли на связь
И еще четверо котов и пес считаются пропавшими без вести.
Как спасали пушистиков в Киеве: смотрите видео