Под-завалами разрушенной Россией многоэтажки в Святошинском районе Киева оказались также и домашние любимцы. Многие из них потеряли свои семьи.

Известно, что в результате удара по Киеву погиб 31 человек, среди них – 5 детей. Самой младшей жертве – 2 года, передает 24 Канал.

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Как происходило спасение животных из-под завалов в Киеве?

Утром 1 августа на уровне шестого этажа среди обгоревших бетонных плит спасатели достали кота – напуганного, но живого.

Другого пушистика спасли ночью. Его семья погибла под завалами, а он выжил. Дрожал. Не понимал, что происходит. Ждал,

– рассказали в ГСЧС.

Среди спасенных есть и попугаи, кролик, собачка.

Спасение животных из-под завалов / Фото ГСЧС

Зоозащитники рассказали, что в разрушенном подъезде было по меньшей мере 12 котов, пес и попугай:

4 – прятались под ванной;

1 – за холодильником;

1 – под кроватью в чужой квартире;

1 – за диваном;

1 – залез в наволочку и боялся даже дышать;

Попугайчик – сам вернулся в клетку, когда пришли спасатели;

Шестерых котов и попугая вернули владельцам. Одного кота забрала мама семьи, которая пока не выходила на связь.

Еще один котик – в ветеринарной клинике. Он долго прятался в воде, покрытый стеклом. Еще два не пострадали, их владельцы известны, но пока не вышли на связь

И еще четверо котов и пес считаются пропавшими без вести.

Как спасали пушистиков в Киеве: смотрите видео