Российская армия во время атаки по Киеву 31 июля убила своей ракетой две ученицы лицея №13 и их маму. Также погиб выпускник этого учебного заведения, его брат, мать и дядя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения на фейсбук-страницах Лицея №13 Святошинского района города Киева и Европейской школы бизнеса Международного европейского университета.

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Что известно о погибших воспитанниках лицея №13 в Киеве?

В лицее №13 сообщили, что в результате ракетного удара, который ночью 31 июля накрыл жилые районы Киева, погибли ученицы – Алина Гуменюк (6-А класс), Анастасия Гуменюк (9-А класс) и их мама.

Эта семья была переселенцами из Донбасса. Они бежали от войны, надеясь найти безопасность, новую жизнь, мир... Но война настигла их здесь. В их квартире – уже тишина. Там, где недавно звучал смех и детские голоса – пустота,

– отметили в учебном заведении.

По словам педагогов лицея, Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками.

"Мы будем помнить их улыбки, добрые сердца, желание жить и учиться", – сказали представители лицея.



Алина и Анастасия Гуменюк погибли в результате российской атаки по Киеву 31 июля / Фото лицея №13 Святошинского района города Киева

Также во время этой ночной атаки погиб выпускник лицея Владислав Гаевой. В учебном заведении пишут о нем как о светлом, хорошем, воспитанном юноше.

Это боль, что не имеет границ. Это трагедия, которая останется с нами навсегда. Это не просто потери. Это дети. Это наши дети. И мы никогда этого не простим,

– добавили в лицее.

В Европейской школе бизнеса Международного европейского университета добавили, что Владислав Гаевой был студентом их высшего учебного заведения специальности Менеджмент. Вместе с парнем в результате атаки также погибли его мать, родной брат и дядя, в живых остались только его отец и младший брат.



Владислав Гаевой также стал жертвой российского удара по столице / Фото лицея №13 Святошинского района города Киева

"Эта потеря является невыразимо болезненной как для семьи, так и для всего нашего университетского сообщества. Светлая память Владиславу – талантливому, искреннему, целеустремленному студенту, который имел большие мечты и амбициозные планы", – говорится в заметке.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Алина и Анастасии Гуменюк, а также Владислава Гаевого из-за их гибели в результате российской атаки по Киеву 31 июля.