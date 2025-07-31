В Киеве одна из вражеских ракет во время ночной атаки 31 июля упала вблизи арт-центра Save Ukraine. Там есть повреждения, также пострадали работники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя и руководителя организации Save Ukraine и бывшего детского омбудсмена – Николая Кулебу.

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Что известно о повреждении артцентра в Киеве после атаки?

Николай Кулеба отметил, что в артцентре, который пострадал после атаки врага 31 июля, еще за день до этого были дети те, – кого спасали от войны, лечили от травм, помогали вернуться к жизни.

В этом пространстве звучали голоса, звучал смех, появлялись новые рисунки и песни. А сегодня – тишина,

– сказал общественный деятель.

Он отметил, что одна из российских ракет упала совсем рядом с артцентром. Там в результате этого были повреждения.

"Она (российская ракета – 24 Канал) убила и ранила людей, разрушила дома, выбила тысячи окон. Среди пострадавших – наши сотрудники. Несколько из них снова остались без дома. Некоторые из них – те, кого мы ранее эвакуировали из зон боевых действий и оккупаций. Одна коллега попала в больницу. К счастью, все живы, и мы уже помогаем им с жильем и поддержкой", – сказал Кулеба.

В Киеве в результате атаки поврежден арт-центр Save Ukraine / Видео из фейсбука Николая Кулебы

Он также напомнил, что 31 июля в Киеве было наибольшее количество детских жертв за одну ночь с начала полномасштабной войны. Кроме того, по данным руководителя организации Save Ukraine, Россия только за последние три месяца, обстреливая мирные города, убила и ранила 223 ребенка, а всего с начала вторжения – почти 3 000.

Николай Кулеба заверил, что артцентр отстроят, жилье работников восстановят, а борьбу за каждого ребенка – продолжат.