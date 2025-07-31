Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на засновника і керівника організації Save Ukraine та колишнього дитячого омбудсмена – Миколу Кулебу.

До теми Подзвонила подрузі з-під завалів: в розтрощеній багатоповерхівці у Києві шукають жінку

Що відомо про пошкодження артцентру у Києві після атаки?

Микола Кулеба зазначив, що в артцентрі, які постраждав після атаки ворога 31 липня, ще за день до цього були діти ті, – кого рятували від війни, лікували від травм, допомагали повернутися до життя.

У цьому просторі лунали голоси, звучав сміх, зʼявлялися нові малюнки та пісні. А сьогодні – тиша,

– сказав громадський діяч.

Він зауважив, що одна з російських ракет упала зовсім поруч з артцентром. Там унаслідок цього були пошкодження.

"Вона (російська ракета – 24 Канал) вбила й поранила людей, зруйнувала будинки, вибила тисячі вікон. Серед постраждалих – наші співробітники. Декілька з них знову залишилися без дому. Дехто з них – ті, кого ми раніше евакуювали з зон бойових дій та окупацій. Одна колега потрапила до лікарні. На щастя, всі живі, і ми вже допомагаємо їм з житлом та підтримкою", – сказав Кулеба.

У Києві внаслідок атаки пошкоджено артцентр Save Ukraine / Відео з фейсбуку Миколи Кулеби

Він також нагадав, що 31 липня у Києві була найбільша кількість дитячих жертв за одну ніч з початку повномасштабної війни. Окрім того, за даними керівника організації Save Ukraine, Росія лише за останні три місяці, обстрілюючи мирні міста, вбила та поранила 223 дитини, а загалом з початку вторгнення – майже 3 000.

Микола Кулеба запевнив, що артцентр відбудують, житло працівників відновлять, а боротьбу за кожну дитину – продовжать.