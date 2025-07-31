Украина обратилась в Совет Безопасности ООН с официальным запросом созвать отдельное заседание. Темой для обсуждения должен стать массированный ракетно-дронный удар России по Киеву ночью 31 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишин для Укринформа.

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Что известно о намерениях Украины созвать Совбез ООН?

О намерениях Украины созвать заседание Совета безопасности ООН Кристина Гойовишин заявила 31 июля во время заседания Совбеза, который созвала Россия, чтобы обсудить "попытки сорвать" прямые мирные переговоры между ней и Украиной.

Украина обратилась к председателю (Совбеза ООН – 24 Канал) с просьбой созвать отдельное заседание Совета Безопасности для обсуждения этих реальных атак на мир и безопасность. Мы надеемся, что оно состоится как можно скорее,

– сказала Гайовишин.

Украинский дипломат также рассказала, что ночью 31 июля Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев, запустив 309 ударных БПЛА и 8 крылатых ракет с разных направлений.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил в соцсети Х, что Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, которая привела к гибели людей и разрушений в Киеве.

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа", – написал министр.

Он также отметил, что заседание Совбеза ООН станет платформой для четкого выражения твердых позиций относительно полного, немедленного и безусловного прекращения огня, к которому необходимо заставить российского президента Владимира Путина.

К слову, по состоянию на 22:33 31 июля количество жертв в украинской столице в результате ночной атаки составляет 16 человек, среди них 2 ребенка. Также известно о 159 пострадавших, среди которых 16 несовершеннолетних.