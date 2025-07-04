"Высокоточные удары по военным объектам": Минобороны России цинично врет об обстрелах Киева

Россияне цинично врут относительно обстрела Киева ночью 4 июля. Минобороны страны-агрессора утверждает, что, мол, ударили "высокоточным оружием" по "военным объектам" в украинской столице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Россия оправдывается за циничный обстрел

Министерство обороны России утверждает, что массированный удар по Украине в ночь на 4 июля якобы был "ответом на террористические акты киевского режима".

Российские чиновники говорят, что нанесли удар по Украине "высокоточным оружием" большой дальности наземного базирования, ракетами Кинжал и ударными беспилотниками.

Оккупанты также придумали, что, мол, атаковали "промышленные предприятия, которые занимаются разработкой и производством БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различного оборудования военного назначения в Киеве".

Кроме того, в минобороны страны-агрессора солгали, что ударили по "инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу".

К слову, на самом деле из-за обстрела Киева ночью 4 июля пострадали гражданские многоэтажки, также были пожары и разрушения в жилых и нежилых зонах, в частности, в учебном заведении и больнице. В результате вражеской атаки в столице также было много раненых.