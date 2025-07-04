Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми "Ми зрозуміли, що в наш дім попало", – киянка зі сльозами про страшну ніч у Києві

Як Росія виправдовується за цинічний обстріл

Міністерство оборони Росії стверджує, що масований удар по Україні у ніч проти 4 липня буцімто був "відповіддю на терористичні акти київського режиму".

Російські посадовці кажуть, що завдали удару по Україні "високоточною зброєю" великої дальності наземного базування, ракетами Кинджал та ударними безпілотниками.

Окупанти також вигадали, що, мовляв, атакували "промислові підприємства, які займаються розробленням та виробництвом БпЛА, FPV-дронів та інших роботизованих мобільних комплексів, різного обладнання військового призначення у Києві".

Окрім того, у міноборони країни-агресора збрехали, що вдарили по "інфраструктурі військового аеродрому та нафтопереробному заводу".

До слова, насправді через обстріл Києва вночі 4 липня постраждали цивільні багатоповерхівки, також були пожежі та руйнування у житлових і нежитлових зонах, зокрема, в навчальному закладі та лікарні. Внаслідок ворожої атаки у столиці також було багато поранених.