Разрушенный российской ракетой дом на Сырце: возможно ли его восстановить

Российская ракета 8 июля повредила жилой дом на Сырце. Начала работать специальная комиссия, которую создал город.

Собственно, сегодня было проведено совещание. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Возможно ли восстановить поврежденный дом на Сырце

По словам Виталия Кличко, в доме полностью уничтожен подъезд и существенно повреждены другие подъезды и рядом расположенные здания. В частности, и помещения школы.

За 2 недели специалисты должны сделать технические выводы о возможности восстановления дома, где разрушен подъезд и погибли 13 человек, из них – 5 детей. Это наибольшее количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны,

– написал мэр Киева.

Он отметил, что жителям этого и соседнего домов, которых отселили, (это в целом, около 100 человек) от города предоставляется вся необходимая помощь.

Городской голова Киева подчеркнул, что людям, которые обратились, что нуждаются, куда переехать, столичная власть помогла с временным поселением.

"И сейчас уточняются списки жителей, которые также нуждаются в отселении. Люди обращаются в оперативные штабы, которые работают в районах столицы", – добавил Кличко.

Как сейчас выглядит дом на Сырце / Фото Виталия Кличко