Его жилье уничтожила Россия: сеть тронуло фото мужчины, который сидит на руинах своей квартиры

Российские войска нанесли очередной удар по Киеву утром 8 июля. В результате вражеской атаки в столице был поврежден ряд жилых домов.

В одной из таких квартир заметили мужчину, который сидел в своей почти уничтоженной квартире. Напомним, что во время атаки 8 июля, одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет".

Смотрите также Умер мальчик, который на момент удара по "Охматдету" находился в критическом состоянии в реанимации

Что известно о мужчине, которого заметили в одном из изуродованных домов

В результате очередной атаки России на Киев в Голосеевском районе повреждения получили немало домов. В частности, в одном из таких домов заметили мужчину, который сидел в почти разрушенной квартире.

Мужчина сидит в разрушенном доме / Фото OBOZ.UA

В его жилье отсутствует одна из стен, а в середине почти не осталось уцелевших вещей. На месте российского удара продолжаются работы по ликвидации последствий. Единственное, что осталось мужчине – наблюдать за работой коммунальщиков.

На эти фото уже с грустью отреагировали люди в соцсетях.

Боже! Куда ты смотришь?, – написал один из пользователей соцсети.

Как реагируют на фото в сети / Фото OBOZ.UA