В одній з таких квартир помітили чоловіка, який сидів у своїй майже знищеній квартирі. Нагадаємо, що під час атаки 8 липня, одна з ракет поцілила у дитячу лікарню "Охматдит".

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Що відомо про чоловіка, якого помітили в одному з понівечених будинків

Внаслідок чергової атаки Росії на Київ в Голосіївському районі пошкоджень зазнали чимало будинків. Зокрема, в одному з таких будинків помітили чоловіка, який сидів у майже зруйнованій квартирі.

Чоловік сидить у зруйнованому будинку / Фото OBOZ.UA

В його житлі відсутня одна зі стін, а в середині майже не залишилося вцілілих речей. На місці російського удару продовжуються роботи з ліквідації наслідків. Єдине, що залишилося чоловікові – спостерігати за роботою комунальників.

На ці фото вже із сумом відреагували люди в соцмережах.

Боже! Куди ти дивишся?, – написав один із користувачів соцмережі.

Як реагують на фото в мережі / Фото OBOZ.UA