Россияне атаковали ракетами жилые дома Киева: все, что известно об обстрелах
Россияне 15 ноября атаковали ракетами Киев и ряд регионов. "Прилеты" в жилые дома были в центре столицы – в Печерском районе. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов.
Известно, что один человек погиб и еще один – пострадал. 24 канал собрал все, что известно об атаке по Киеву и области.
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Куда попали оккупанты в Киеве
В Печерском районе в результате падения обломков сбитой ракеты возник пожар на 2 и 3 этаже пятиэтажки. Общая площадь возгорания – 60 квадратных метров, было частичное разрушение фасада здания. Также есть частичное разрушение квартиры на 24 этаже 24-этажки, но без пожара.
В Оболонском районе обломки сбитой ракеты упали у фундамента заброшенного строительства. Возгорание там уже ликвидировали.
Спасатели потушили пожар после атаки / Фото ГСЧС:
На Киев выпустили более 20 ракет
Россияне направили в столицу 21 ракету. В Киевской городской военной администрации поблагодарили силы ПВО, которые сбили 18 из них.
"Прилеты" в дома на Киевщине
В Киевской области вражеская ракета попала в здание мирных жителей одного из районов. В полиции сообщили, что повреждена крыша и разрушена часть перекрытия. В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия и фиксируют последствия атаки оккупантов. Предварительно сообщили, что потерпевших нет.