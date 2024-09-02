В ВМС объяснили, почему враг не использовал "Калибры" во время этой атаки на Киев

Российские захватчики 2 сентября атаковали Украину "Шахедами" и ракетами различных типов. Впрочем, "Калибров" среди них не было. Однако это не означает, что враг отказался от практики применения этих ракет.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских Сил ВСУ. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что оккупанты используют паузы для накопления ресурса, передает 24 Канал.

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Россия не использовала "Калибры" во время атаки 2 сентября

Капитан 3 ранга заметил, что агрессор не использовал для удара по Украине 2 сентября непосредственно морские платформы.

Конечно, это не означает, что враг совсем оставил эту практику, – ни в коем случае. Конечно, следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. В любом случае паузы они используют для накопления этого ресурса,

– подчеркнул спикер ВМС.

Дмитрий Плетенчук добавил, что это тоже уже можно констатировать как факт.

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Сколько ракет и "Шахедов" сегодня сбила ПВО

Заметим, в Воздушных силах сообщили, что радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 58 воздушных целей, – 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА. В частности:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС;

4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

1 ракеты неустановленного типа;

23 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

"Сбито 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет Х-101, 20 ударных БПЛА "Shahed-131/136". Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударные БПЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется", – отметили в Воздушных силах.