Взрывная волна отбросила в другую комнату: киевляне рассказали, как чудом выжили после атаки дронами
Источник:ТСН.ua
Российские захватчики в ночь на 8 мая цинично атаковали Киев иранскими дронами. Несмотря на то, что наше ПВО уничтожило все беспилотники, их обломки упали на жилые дома.
Сильно пострадал многоквартирный дом в Святошинском районе Киева. Владелец квартиры, который в момент атаки находился дома, рассказал журналистам детали жуткой атаки врага.
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Что спасло жизнь владельцу наиболее пострадавшей квартиры
Муж захотел остаться анонимом, ведь его родители до сих пор не знают, что в их квартиру прилетело. Он переживает за их здоровье, поскольку они уже в почтенном возрасте.
Журналистам мужчина рассказал, что в момент взрыва вместе с супругой находился в другом крыле квартиры. По его мнению, это спасло им жизнь. Именно их квартира больше всего пострадала после атаки дронами.
Разрушенная квартира / Фото Виталия Кличко
Он рассказал, что обломок прилетел в зал. После взрыва в доме исчез свет.
Взрыв был мощный. Исчез свет, понял, что разрушенный зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало на куски, стены нет,
– вспомнил он.
"8 мая – второй день рождения"
Еще один житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков дрона была настолько мощной, что его отбросило в другую комнату. Теперь мужчина считает 8 мая вторым днем рождения. В момент взрыва он находился в коридоре.
"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", – сказал Владимир.
Муж проживал в квартире сам – его жена и ребенок за границей.
Как выглядит дом, в который попали обломки вражеского беспилотника / Фото Виталия Кличко
Ночная атака по Киеву 8 мая: главное
- В ночь на 8 мая Россия атаковала Киев иранскими дронами Наша ПВО сработала на отлично, уничтожив все беспилотники. Однако обломки вражеского беспилотника попали в квартиру на 11 этаже Святошинского района Киева. Этот дом пострадал больше всего во время атаки россиян.
- Мэр столицы Виталий Кличко с места происшествия рассказал, что это была самая массовая с начала полномасштабного вторжения атака дронов по столице. Тогда пять человек получили ранения, один госпитализирован.