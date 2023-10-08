11-летняя девочка – в коме: оккупанты атаковали пригород Херсона и повредили церковь
Источник:Александр Прокудин
Российские захватчики не перестают терроризировать жителей Херсона. На этот раз в результате обстрелов со стороны оккупантов пострадал ребенок.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что 8 октября российские захватчики атаковали пригород Херсона. Оккупанты ударили по поселку городского типа под названием Киндийка.
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Что известно о последствиях атаки России
Прокудин заявил, что в результате российской агрессии пострадала 11-летняя девочка. Она получила многочисленные повреждения.
Взрывная и черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Открытый перелом левой плечевой кости. Множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи,
– объяснил он.
По его словам, девочка находится в коме. Лучшие специалисты Херсонщины сейчас борются за ее жизнь.
Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко поделился подробностями. Он написал в соцсетях, что россияне обстреляли пригород с временно оккупированного левого берега Херсонщины около 16:00. На момент атаки эта девочка находилась во дворе. Ее госпитализировали с многочисленными ранениями.
Мрочко также поделился видео с последствиями российской атаки. На кадрах можно увидеть, как настоятель церкви отец Валентин показывает поврежденную территорию и обломки снарядов, а также услышать, как он называет жителей страны-агрессора нечестивцами, безбожниками и нелюдями.
Последствия российской агрессии: видео Херсонской ГВА
Россия постоянно обстреливает Херсонщину
- Недавно россияне в очередной раз атаковали Херсон. В результате их агрессии было повреждено, в частности, здание туристического агентства. В помещении висела карта мира, и теперь там, что символично, на месте России появилась дыра в стене.
- Ранее захватчики атаковали центр Херсона утром. В результате они повредили жилые дома и магазины.
- Не так давно оккупанты убили двух жителей при обстреле Херсонщины. Россияне попали по жилым домам, предприятию и транспортной базе. Известно, что один из погибших был коммунальщиком.