11-летняя девочка – в коме: оккупанты атаковали пригород Херсона и повредили церковь

Российские захватчики не перестают терроризировать жителей Херсона. На этот раз в результате обстрелов со стороны оккупантов пострадал ребенок.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что 8 октября российские захватчики атаковали пригород Херсона. Оккупанты ударили по поселку городского типа под названием Киндийка.

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Что известно о последствиях атаки России

Прокудин заявил, что в результате российской агрессии пострадала 11-летняя девочка. Она получила многочисленные повреждения.

Взрывная и черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Открытый перелом левой плечевой кости. Множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи,

– объяснил он.

По его словам, девочка находится в коме. Лучшие специалисты Херсонщины сейчас борются за ее жизнь.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко поделился подробностями. Он написал в соцсетях, что россияне обстреляли пригород с временно оккупированного левого берега Херсонщины около 16:00. На момент атаки эта девочка находилась во дворе. Ее госпитализировали с многочисленными ранениями.

Мрочко также поделился видео с последствиями российской атаки. На кадрах можно увидеть, как настоятель церкви отец Валентин показывает поврежденную территорию и обломки снарядов, а также услышать, как он называет жителей страны-агрессора нечестивцами, безбожниками и нелюдями.

Последствия российской агрессии: видео Херсонской ГВА



Россия постоянно обстреливает Херсонщину