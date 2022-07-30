"Тайра" рассказала о медиках, которые были в колонии Еленовки перед обстрелом

российские оккупанты удерживают украинских медиков в колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области. Это дерзкое нарушение законов военного времени.

Об этом 24 каналу рассказала украинская волонтер и парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра". 29 июля оккупанты нанесли удар по колонии №120 в оккупированном поселке Еленевка.

Читайте также Скрывал раненых бойцов ВСУ, за что россияне хотели расстрелять: история врача из Мариуполя

В результате теракта погибли десятки украинских военнопленных, еще более сотни получили ранения. Как сообщила "Тайра", по имеющейся информации, медики при взрыве не пострадали. Однако ждать от врага можно чего угодно.

Кого оккупанты содержат в Еленовке

По словам парамедика, сейчас в Еленовке находятся медики 555 военного госпиталя из Мариуполя.

Сейчас там содержится младший медицинский персонал и врачи. Также в Еленовке находится часть медиков морпехов,

– сказала Паевская.

Она подчеркнула, что оккупанты вообще не должны содержать в плену медицинский персонал.

"россияне насмехаются над законами"

"Медики не должны подпадать под обмен. Их должны просто выпускать, потому что это не комбатанты", – подчеркнула волонтер.

Однако россияне цинично нарушают международные законы ведения боевых действий.

К сожалению, враг нас не слышит и дерзко насмехается над всеми законами. Я думаю, что это способ оказывать давление на общество Украины и весь мир. Они (оккупанты – 24 канал) вызывающе показывают, что плевать хотели на все законы и никто им не указ,

– отметила "Тайра".

Она добавила, что такие действия – признак отчаяния со стороны россиян.

"Они понимают, что уже натворили слишком много бед. И просить прощения у людей уже бессмысленно", – сказала волонтер.

"Тайра" рассказала о пленении и начале войны в Мариуполе: смотрите видео

Трагедия в Еленовке: последние новости