Враг массированно атаковал Константиновку: есть жертва и много раненых

В среду, 22 января, российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла Константиновку в Донецкой области. К сожалению, в результате вражеского удара есть погибший и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина. Он также в очередной раз призвал жителей города к эвакуации, ведь это может спасти жизнь.

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Какие последствия обстрела Константиновки

Вадим Филашкин написал, что за короткий промежуток времени утром 22 января враг сбросил на Константиновку 9 фугасных авиабомб весом 250 килограммов, а позже атаковал город беспилотником.

В результате обстрела 1 человек погиб и 5 ранены.

Сегодня Константиновка под особо плотным вражеским огнем. Напомню, утром еще 2 человека получили ранения вследствие артобстрелов. Таким здесь может быть каждый день!

– отметил начальник Донецкой ОГА.

По данным МВД Украины, было повреждено 98 гражданских объектов: 8 многоквартирных и 18 частных домов, 25 гаражей, 18 хозяйственных помещений, 12 легковых автомобилей, кафе, два админздания, котельная, 7 линий электропередач и 6 газопроводов.

Россияне ударили по Константиновке фугасными авиабомбами / Фото: Донецкая ОГА