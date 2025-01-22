Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Він також вчергове закликав жителів міста до евакуації, адже це може врятувати життя.

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Які наслідки обстрілу Костянтинівки

Вадим Філашкін написав, що за короткий проміжок часу вранці 22 січня ворог скинув на Костянтинівку 9 фугасних авіабомб вагою 250 кілограмів, а пізніше атакував місто безпілотником.

Внаслідок обстрілу 1 людина загинула і 5 поранено.

Сьогодні Костянтинівка під особливо щільним ворожим вогнем. Нагадаю, вранці ще 2 людини отримали поранення внаслідок артобстрілів. Таким тут може бути кожен день!

– зазначив начальник Донецької ОВА.

За даними МВС України, було пошкоджено 98 цивільних об'єктів: 8 багатоквартирних і 18 приватних будинків, 25 гаражів, 18 господарських приміщень, 12 легкових автомобілів, кафе, дві адмінбудівлі, котельня, 7 ліній електропередач та 6 газопроводів.

Росіяни вдарили по Костянтинівці фугасними авіабомбами / Фото: Донецька ОВА