Обстрел Константиновки кассетными боеприпасами: погиб ребенок

Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате были ранены четверо детей в возрасте от 5 до 12 лет. Впоследствии стало известно, что один ребенок погиб.

В понедельник, 24 июля, из-за атаки на Константиновку были ранены дети. Одного маленького украинца спасти не удалось. Его жизнь унес вражеский снаряд.

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Убийство россиянами ребенка

Оккупанты ударили по семьям, отдыхавшим у водоема. В результате полученных ранений погиб 10-летний мальчик.

Осколочные ранения получили четверо малолетних детей: 5-летняя девочка, 12-летний мальчик и две сестры 11 и 12 лет. Самые тяжелые травмы получила старшая сестра – она находится в тяжелом состоянии. Полицейские парамедики эвакуировали пострадавших в больницу.

Кроме 4 детей, ранены 3 взрослых: две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им предоставили квалифицированную медицинскую помощь.

Атака на Константиновку

По словам главы области, около 19:00 оккупанты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди.

Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами – именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника",

– сказал начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Этой атакой, как заверил Кириленко, захватчики еще раз доказали, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем.

"В очередной раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место. Позаботьтесь о них – эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", – подчеркнул чиновник.

Правоохранители начали расследование

По предварительным данным, российская армия попала по населенному пункту кассетными снарядами из РСЗО "Смерч". При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас на месте работают парамедики и правоохранители. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

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