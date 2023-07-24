У понеділок, 24 липня, через атаку на Костянтинівку було поранено дітей. Одного маленького українця врятувати не вдалося. Його життя забрав ворожий снаряд.
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Вбивство росіянами дитини
Власне, відомо, що серед поранених – дівчата, яким 5, 11 та 12 років, а також хлопчик, якому 11 років. Хтось з цих дітей був у важкому стані внаслідок удару. Хто саме – невідомо. Однак уже о 20:52 глава ОВА Павло Кириленко констатував, що ця дитина відійшла на той світ.
На жаль, важко поранену дитину врятувати не вдалося.
Разом з тим щонайменше 7 цивільних осіб були поранені через цей удар по населеному пункту в Донецькій області.
Атака на Костянтинівку
За словами очільника області, близько 19:00 години окупанти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди.
Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника".
Цією атакою, як запевнив Кириленко, загарбники вкотре довели, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.
"Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце. Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", – наголосив посадовець.
Росія не припиняє терор
- У ніч проти 23 липня окупанти атакували середмістя Одеси, через що постраждав Свято-Преображенський собор та було поранено 21 людину. Однак найважливіше, що один цивільний чоловік загинув. Він був охоронцем. Водночас вдалось дістати з-під завалів живу жінку.
- Також 22 липня окупанти вдарили по селищі на Сумщині, внаслідок чого жінці уламком ворожого снаряда відтяло ногу. Окрім того, загинув 56-річний чоловік. Загалом було зафіксовано 14 обстрілів в регіоні лише за ранок того дня.
- А от ввечері 22 липня загарбники завдали ударів по населеному пункту Нью-Йорк у Донецькій області, через що загинуло четверо місцевих жителів. Серед них подружжя – рештки їх тіл дістали рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку.