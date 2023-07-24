У понеділок, 24 липня, через атаку на Костянтинівку було поранено дітей. Одного маленького українця врятувати не вдалося. Його життя забрав ворожий снаряд.

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Вбивство росіянами дитини

Власне, відомо, що серед поранених – дівчата, яким 5, 11 та 12 років, а також хлопчик, якому 11 років. Хтось з цих дітей був у важкому стані внаслідок удару. Хто саме – невідомо. Однак уже о 20:52 глава ОВА Павло Кириленко констатував, що ця дитина відійшла на той світ.

На жаль, важко поранену дитину врятувати не вдалося.

Разом з тим щонайменше 7 цивільних осіб були поранені через цей удар по населеному пункту в Донецькій області.

Атака на Костянтинівку

За словами очільника області, близько 19:00 години окупанти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди.

Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника".

Цією атакою, як запевнив Кириленко, загарбники вкотре довели, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.

"Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце. Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", – наголосив посадовець.

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