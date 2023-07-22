Про атаку розповіли у Сумській ОВА. У ній зазначили, що окупанти вкотре обстріляли населений пункт в області з артилерії. Також відомо про те, що ворог скинув з дрона вибухівку.

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Росіяни атакували Сумщину: що відомо

За даними ОВА, близько 10:00 зафіксували обстріл селища Угроїди у Краснопільській громаді. Тоді пролунало 14 обстрілів. Внаслідок цього загинув 56-річний чоловік, а ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Усіх поранених відправили до медичного закладу задля надання допомоги.

Відомо, що тоді окупанти поруйнували будинки мирних мешканців, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

Ворог, на жаль, б'є по мирних жителях! Цинічно знищує все на своєму шляху. Щирі співчуття рідним і близьким. Молимося за одужання поранених людей. Ніколи не буде прощення російським терористам,

– зазначив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.

Жінці уламком відтяло ногу

Пізніше журналісти прибули на місце атаки. Вони повідомили в ефірі телеканалу "Ми – Україна", що одній з поранених уламком відтяло ногу. Що стосується загиблого, то його життя обірвалося поблизу одного з подвір'їв. На жаль, врятувати його не вдалося, адже уламок завдав йому травм, несумісних з життям.

Відомо також, що окупанти пошкодили 20 будинків. По суті, мовиться про буквально кожен, розташований на тій вулиці.

Потім скинули вибухівку з дрона

На жаль, після обіду російські загарбники знову вдарили по Сумщині. Цього разі під атаку потрапило середмістя Середини-Буди. За наявними даними, ворог скинув з дрона вибухівку.

Наслідки атаки Середини-Буди на Сумщині / Фото Сумська прокуратура

Внаслідок цього зазнали поранень двоє чоловіків, котрі перебували поблизу пункту незламності. Зауважимо, що один із них у цей день забезпечував доступ мешканців до укриття, а другий – проїжджав повз будівлю на велосипеді.

Додамо, що в ніч на 20 липня ворог атакував Суми трьома "Шахедами". Два з трьох дронів-камікадзе вдалося збити силам ППО. Водночас відомо про влучання у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Відомо, що поранень зазнала медична сестра, яка працює у ньому.