Враг ударил по Краматорску: есть раненые, среди них 16-летняя девушка
Источник:Вадим Филашкин
Российская армия вечером 22 сентября обстреляла Краматорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданских.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также рассказал о повреждениях в городе после обстрела.
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Какие последствия атаки Краматорска россиянами
Вадим Филашкин рассказал, что в Краматорске в результате вражеского удара 5 человек ранены. Среди раненых - 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.
Также в городе были повреждены 4 дома и 2 автомобиля.
Глава Донецкой ОВА в очередной раз отметил, что в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Поэтому он призвал граждан беречь себя и эвакуироваться.
К слову, в этот же день россияне также обстреляли и город Славянск в Донецкой области 250-килограммовой бомбой. Там было попадание в частный сектор, а ранения получили 3 человека.