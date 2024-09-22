Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також розповів про пошкодження у місті після обстрілу.

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Які наслідки атаки Краматорська росіянами

Вадим Філашкін розповів, що у Краматорську внаслідок ворожого удару 5 людей поранено. Серед поранених — 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Також у місті було пошкоджено 4 будинки та 2 автомобілі.

Глава Донецької ОВА вкотре зазначив, що на Донеччині немає абсолютно безпечних місць. Тому він закликав громадян берегти себе та евакуюватися.

До слова, цього ж дня росіяни також обстріляли й місто Слов'янськ у Донецькій області 250-кілограмовою бомбою. Там було влучання у приватний сектор, а поранення дістали 3 людей.