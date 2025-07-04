Россия ударила по Краматорску: есть раненые, на месте работают спасатели
- Утром 4 июля российская армия ударила по Краматорску и попала в гражданскую инфраструктуру.
- Есть раненые жители.
Враг не прекращает атаковать Донецкую область. Под прицелом россиян в очередной раз оказался Краматорск.
Известно, что в результате вражеских действий есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.
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Враг ударил по Краматорску
Утром 4 июля российские войска ударили по Краматорску и попали в гражданскую инфраструктуру.
Сейчас тип вооружения, которым россияне нанесли удар, устанавливается.
Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что в результате вражеского удара есть раненые. Сейчас медики борются за их жизнь.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства обстрела, работают экстренные службы", – отметил он.
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К слову, российские войска атаковали Украину в ночь на 4 июля. Это был один из самых масштабных воздушных ударов. Именно Киев был главной мишенью ночного российского удара.
Этой ночью под прицелом врага, кроме столицы, оказались еще Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.