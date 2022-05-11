Обстрел Краматорска: оккупанты повредили склад с аммиачной селитрой
Источник:фейсбук Вадим Лях
В Краматорском районе в результате вражеских обстрелов поврежден состав из аммиачного сельдерея.
Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях. он подчеркнул, что угрозы жизни жителей нет.
В Краматорском районе из-за вражеских обстрелов поврежден склад с аммиачной селитрой. Подчеркиваю, что непосредственной угрозы для жителей Славянской общины нет. Но призываю найти возможность и ограничить пребывание на улице, плотно закрывать окна в домах днем,
– говорится в сообщении.
В Донецкой области сигнал о воздушной опасности прозвучал около 12:00, а уже через 20 минут местные начали сообщать о взрывах.
Россияне могут целенаправленно атаковать различные предприятия, таким образом они хотят создать экологическую катастрофу.
Что делать в случае выброса аммиака в воздух
Во время выброса аммиака в атмосфере образуется холодное белое туманное облако, которое держится у поверхности Земли.
Аммиак раздражает глаза и дыхательные пути, провоцирует слезотечение, боль в носу и горле, кашель. Могут возникнуть проблемы с дыханием, боль в груди.Обратите внимание! Аммиак – это бесцветный газ с резким удушающим запахом (запах нашатырного спирта). Аммиак легче воздуха, поэтому необходимо прятаться в подвалы или на 1 этаже дома).
Напомним, в Рубежном в Луганской области оккупанты уже попадали в цистерну с азотной кислотой. Тогда люди не сообщали о случаях недомогания или плохого самочувствия.
Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МЗ
Оккупанты не прекращают атаковать Краматорск
- В ночь на 7 мая россияне нанесли авиаракетный удар по Краматорску. В результате атаки ранения получили местные жители.
- По состоянию на конец апреля в Краматорске оставалось 40 – 50 тысяч местных жителей. Мэр города призвал эвакуироваться. В то же время 60 – 70% из тех, кто решил остаться, – пожилые люди.
- Всего на Донетчине враг не раз совершал попытки прорыва, а возле Светлодарска российские войска сбросили фосфорные боеприпасы.
- В Генштабе сообщили, что на Донецком направлении войска России хотят полностью взять под контроль Рубежное и наступать на Лиман и Северодонецк.
Обратите внимание – утренняя сводка Генштаба за 11 мая: смотрите видео