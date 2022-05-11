Обстрел Краматорска: оккупанты повредили склад с аммиачной селитрой

В Краматорском районе в результате вражеских обстрелов поврежден состав из аммиачного сельдерея.

Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях. он подчеркнул, что угрозы жизни жителей нет.

В Краматорском районе из-за вражеских обстрелов поврежден склад с аммиачной селитрой. Подчеркиваю, что непосредственной угрозы для жителей Славянской общины нет. Но призываю найти возможность и ограничить пребывание на улице, плотно закрывать окна в домах днем,

– говорится в сообщении.

В Донецкой области сигнал о воздушной опасности прозвучал около 12:00, а уже через 20 минут местные начали сообщать о взрывах.

Россияне могут целенаправленно атаковать различные предприятия, таким образом они хотят создать экологическую катастрофу.

Что делать в случае выброса аммиака в воздух

Во время выброса аммиака в атмосфере образуется холодное белое туманное облако, которое держится у поверхности Земли.

Аммиак раздражает глаза и дыхательные пути, провоцирует слезотечение, боль в носу и горле, кашель. Могут возникнуть проблемы с дыханием, боль в груди.

Аммиак – это бесцветный газ с резким удушающим запахом (запах нашатырного спирта). Аммиак легче воздуха, поэтому необходимо прятаться в подвалы или на 1 этаже дома).

Напомним, в Рубежном в Луганской области оккупанты уже попадали в цистерну с азотной кислотой. Тогда люди не сообщали о случаях недомогания или плохого самочувствия.

Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник МЗ

Оккупанты не прекращают атаковать Краматорск

В ночь на 7 мая россияне нанесли авиаракетный удар по Краматорску. В результате атаки ранения получили местные жители.

По состоянию на конец апреля в Краматорске оставалось 40 – 50 тысяч местных жителей. Мэр города призвал эвакуироваться. В то же время 60 – 70% из тех, кто решил остаться, – пожилые люди.

Всего на Донетчине враг не раз совершал попытки прорыва, а возле Светлодарска российские войска сбросили фосфорные боеприпасы.

В Генштабе сообщили, что на Донецком направлении войска России хотят полностью взять под контроль Рубежное и наступать на Лиман и Северодонецк.

Обратите внимание – утренняя сводка Генштаба за 11 мая: смотрите видео