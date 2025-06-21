Враг массированно атаковал Кременчуг: повреждены и жилые кварталы города

Россияне продолжают террор украинских городов. Под прицелом врага ночью 21 июня оказался Кременчуг.

Город был под массированной атакой россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Малецкого.

Смотрите также Россия била по Украине ракетами и "Шахедами": в каких областях была угроза

Атака по Кременчугу

Мэр города сообщил, что во время вражеские ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики. Сейчас последствия уточняются, о которых сообщат в Полтавской ОВА.

К сожалению, в результате обстрела пострадали и жилые кварталы города,

– рассказал мэр Кременчуга.

По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома, что выбиты окна, есть разрушение оконных рам. Кроме этого, зафиксировано повреждение легковых авто горожан.

К слову, в полиции Полтавщины сообщили, что после ночного комбинированного обстрела Кременчугского района на его территории фиксируются случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов. Такие средства поражения представляют смертельную опасность для жизни и здоровья человека.

Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров. Также они напоминают игрушки или пули, что делает их особенно опасными для детей.