В Кременчуге продолжают разбирать завалы: оставшееся от полностью разрушенного ТРЦ в фото

В Кременчуге продолжается разбор завалов ТРЦ "Амстор", по которому Россия нанесла ракетные удары. Всю ночь на руинах работали более тысячи человек – спасателей, полицейских, медиков и волонтеров.

На сегодня уже известно о 18 погибших. Еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Что известно о жертвах теракта России

По состоянию на 7 утра 28 июня в результате обстрела торгового центра "Амстор" россиянами погибли по меньшей мере 18 человек. Из них 1 человек скончался в больнице.

За медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализировали в больницу интенсивного лечения Кременчуга.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунив выразил искренние соболезнования семьям и родным погибших и пострадавших.

Как сейчас выглядит разрушительный ТРЦ в Кременчуге: фото ГСЧС и Дмитрий Лунин

К работам привлекли более 400 чрезвычайников.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации. Меры координирует Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

К работам от ГСЧС привлечены 440 человек, среди них 14 психологов, а также 70 единиц техники.

Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение привлеченных к ликвидации последствий обстрела сил и средств,

– говорится в сообщении ГСЧС.

По словам Лунина, всего к ликвидации последствий обстрела ТРЦ привлекли около тысячи человек: спасателей, военных, полицию, скорую и учреждения здравоохранения. Сейчас самое главное как можно быстрее разобрать завалы и установить точное количество пострадавших.

Что нужно знать об обстреле ТРЦ в Кременчуге

27 июня российские кафиры запустили ракеты Х-22 по Кременчугу. Два снаряда российских кафиров попали в ТРЦ "Амстор". В общей сложности в здании было около тысячи мирных украинцев.

После попадания ракет в ТРЦ начался масштабный пожар, огонь охватил все здание . Крыша упала. Люди оказались в пламени и под завалами.

На обстрел ТРЦ уже отреагировали в G7 , назвав это военным преступлением. На ракетный удар по ТЦ в Кременчуге также отреагировали в постоянном представительстве Норвегии при ООН , являющейся членом Совбеза. Совбез ООН соберется на заседание 28 июня, чтобы обсудить обстрелы гражданских украинцев российскими войсками.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что обстрел ТРЦ в Кременчуге может расследоваться в Гааге.

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