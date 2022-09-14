После удара по Кривому Рогу на 2-3 метра поднялся уровень Ингульца: река вышла из берегов

Российские оккупанты вечером 14 сентября ударили по Кривому Рогу. В результате атаки поднялся уровень воды в реке Ингулец.

Атака произошла во время воздушной тревоги. Ее объявили примерно в 17:00.

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Уровень Ингульца поднялся на 2 – 3 метра

После вражеской атаки 14 сентября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призвал горожан соблюдать покой. По его словам, россияне нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры.

Мы понимаем, что делать. Подача воды для населения уже началась, если до вас вода не дошла, дойдет в ближайшее время. Более подробно писать не могу – читают орки,

– отметил Вилкул.

После обстрела в российских СМИ сообщили, что захватчики попали по дамбе Карачуновского водохранилища. В результате этого уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра. Также после обстрела в городе возникли проблемы с водоснабжением.

Смотрите видео, как поднялся уровень Ингульца:

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что по Кривому Рогу прилетели 8 российских крылатых ракет.

Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей,

– подчеркнул чиновник.

Уровень Ингульца вырос из-за вражеских обстрелов: видео

Тимошенко добавил, что российские войска 14 сентября направили максимальное количество оружия на гидротехнические сооружения. Цель оккупантов – очевидна. Они пытаются создать чрезвычайную ситуацию.

"Им не важно, останутся ли люди без воды, или город окажется в воде. Им нужна наша паника, в которой трудно принимать решения. Поэтому не паникуем", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что уже сейчас службы ликвидируют последствия ракетных ударов, а работу на месте координирует военная администрация.

"Главное, что пострадавших среди мирного населения нет, а остальное – восстановим. Ситуацию держим под контролем", – подытожил Тимошенко.

В Днепропетровской ОВА заявили , что россия ударила по городу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Оккупанты попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Зафиксировали серьезные повреждения гидротехнических сооружений.

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