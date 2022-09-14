Ситуация – контролируемая: в Кривом Роге уже начали возобновлять водоснабжение

14 сентября российские оккупанты выпустили по меньшей мере 8 ракет по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Впрочем, сейчас местные власти контролируют ситуацию.

Об этом заявил глава военной администрации Александр Вилкул. Он призвал криворожцев соблюдать спокойствие.

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Эти конченые твари нанесли удар по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. Мы понимаем, что делать,

– отметил Вилкул.

По его словам, подача воды населению уже началась. Если до вас вода не дошла, то дойдет в ближайшее время.

"Более подробно писать не могу – читают орки", – добавил глава военной администрации.

Что известно об атаке на Кривой Рог

Днем по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу с интервалом в несколько минут. В 17:05 Александр Вилкул сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по городу. Спустя несколько минут СМИ написали о новых ударах. Из-за этого в городе возникли проблемы с водой. В частности, она исчезла в Центрально-Городском и части Саксаганского районов. У местных жителей возникла паника, и они начали массово покупать воду в магазинах.

В то же время уровень воды в реке Ингулец резко поднялся.

По данным оперативной группировки войск "Каховка", враг запустил по Кривому Рогу 3 крылатые ракеты Х-101. Вероятно, их выпустили по западным окрестностям города с Ту-95МС. В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о 8 ракетных ударах . Оккупанты попали в гидротехнические сооружения.

Политик подчеркнул, что россияне пытались создать чрезвычайную ситуацию в Кривом Роге. В настоящее время службы ликвидируют последствия атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

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