Россияне обстреляли жилой сектор Купянска: погиб мужчина, повреждено дома

Российская армия вечером 4 декабря обстреляла жилой сектор в Купянске в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Что известно о вражеской атаке по Купянску

Следствие установило, что 4 декабря около 18:00 российские войска в очередной раз обстреляли Купянск, в результате этого было зафиксировано попадание по частному жилому сектору.

Погиб 40-летний мужчина. Мать погибшего и 61-летняя женщина получили острую реакцию на стресс,

– отметили правоохранители.

По предварительным данным, российская армия обстреляла город из РСЗО "Ураган".

Какие последствия вражеской атаки по Купянску 4 декабря / Фото Харьковской областной прокуратуры

В прокуратуре отметили, что уже начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, прокуроры совместно со следователями полиции принимают все меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими врага.

Олег Синегубов, свою очередь, рассказал, что разрушены или повреждены по меньшей мере пять частных домов. На месте работают спасательные службы, разбор завалов продолжается.