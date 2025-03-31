Россия обстреляла из артиллерии Купянск в Харьковской области, есть пострадавшие

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В понедельник, 31 марта, оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Что известно о раненых

Сейчас известно о 2 пострадавших с ранениями различной степени тяжести – 63-летнем мужчине и 35-летней женщине

Напомним, в воскресенье, 30 марта, Россия около 18:40 ударила по жилой застройке в центре Купянска. ФАБ-250 попала в 5-этажку, повреждены соседние жилые дома и 5 автомобилей. Кроме того, пострадали 4 гражданских человека: 68-летняя, 61-летняя и 52-летняя женщины и 27-летний мужчина.

К слову, за прошедшие сутки на Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово.