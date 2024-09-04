Атака по Львову: повреждены не менее 7 достопримечательностей архитектуры

В ночь на 4 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В результате повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

Как отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, разрушенные дома есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины. В дальнейшем комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области оценит масштабы повреждений.

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Российские удары повредили архитектуру Львова

В результате ночной атаки во Львове пострадали по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения на улицах Коновальца и Кокорудза.

В ходе обстрела был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации. Историческое здание центра пострадало: выбито более 70 окон, рамы вынесло ударной волной. В шести кабинетах обрушился потолок, повреждены батареи, уничтожены компьютеры и медицинское оборудование.

Поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Максим Козицкий

К счастью, охранник и работники Центра не пострадали.

Важно! Центр спортивной медицины и реабилитации расположен в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом и является памятником архитектуры местного значения.

В результате утреннего обстрела российскими силами также был поврежден храм ПЦУ Святого Юрия Победоносца на улице Черновицкой во Львове.

Получил повреждения храм ПЦУ Святого Юрия Победоносца / Львовский городской совет

Напомним, что Россия атаковала Львов дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами утром 4 сентября. Уже известно о повреждении гражданской инфраструктуры, есть возгорание жилых домов.