В разных населенных пунктах Львовщины обнаруживают обломки дронов и ракет, – глава Львовской ОГА

Ночью в субботу, 12 июля, российская армия запустила по Украине сотни воздушных целей. После атаки в области находят обломки дронов и ракет.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

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Область усеяна обломками

С 3 до 5 утра 12 июля Львов пережил одну из самых массированных атак беспилотников. В результате российского удара по меньшей мере 12 человек получили травмы, трех из них госпитализировали, остальным помогли на месте.

По данным ОВА, в разных населенных пунктах Львовщины обнаруживают обломки вражеских беспилотников и крылатых ракет. Власти призывают граждан быть осмотрительными.

Если вам попалась такая "находка", ни в коем случае не подходите к ней, а тем более – не касайтесь. Это может быть смертельно опасно,

– подчеркнул Козицкий.

В случае обнаружения такого объекта следует сразу сообщать в полицию по номеру 102.

Массированная атака 12 июля

В ночь на 12 июля Украина подверглась масштабной атаке дронами-камикадзе. В нескольких городах на Западе раздавались взрывы и есть последствия атак. Так, в результате ударов только во Львове есть пострадавшие.

В городе повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Частично разрушены фасады, выбиты окна, пострадали также корпуса Львовской политехники. Для ликвидации последствий привлекли более 50 спасателей.