Взрыв, в доме все видно, все горит, – очевидец вражеского обстрела Львовщины рассказал об атаке

Россияне совершили массированную атаку на Украину в ночь на 6 июня – пострадала, в частности, Львовская область. Очевидец рассказал о вражеском ударе.

Российскую атаку прокомментировал житель Львовщины Михаил Окипский для Суспильного, сообщает 24 Канал.

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Как житель Львовщины увидел вражеский обстрел

Обломки одной из российских ракет упали неподалеку от домов в одном из сел Львовской области. По словам Окипского, это произошло в 10 метрах от его дома.

Житель Львовщины рассказал об атаке: смотрите видео Суспильного

Взрыв, в доме все видно, все горит. Я в окно – все горит,

– прокомментировал мужчина.

Напомним, что россияне обстреляли Львовскую область дронами и ракетами. Повреждения получил промышленный объект в Дрогобычском районе, а в нескольких селах под Львовом были проблемы с работой линий электропередач.

Всего над Львовской областью сбили 3 вражеские ракеты. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.