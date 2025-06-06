Російську атаку прокоментував мешканець Львівщини Михайло Окіпський для Суспільного, повідомляє 24 Канал.
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Як мешканець Львівщини побачив ворожий обстріл
Уламки однієї з російських ракет упали неподалік будинків в одному з сіл Львівської області. За словами Окіпського, це сталося за 10 метрів від його будинку.
Мешканець Львівщини розповів про атаку: дивіться відео Суспільного
Вибух, в хаті все видно, все горить. Я у вікно – все горить,
– прокоментував чоловік.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли Львівщину дронами та ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі, а у декількох селах під Львовом були проблеми з роботою ліній електропередач.
Загалом над Львівською областю збили 3 ворожі ракети. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.