Начальник Львівської ОВА Максим Козицький сказав, скільки ракет збили 6 червня. Про це повідомляє 24 Канал.

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Скільки ракет збили на Львівщині 06.06.2025

Голова ОВА заявив, що вночі над Львівською областю збили 3 ворожі ракети.

"Низький уклін за це нашим оборонцям неба", – написав Козицький.

Зауважимо, росіяни атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.

Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі. Окрім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. Працює аварійна бригада Львівобленерго.

Начальник ОВА запевнив, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.

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